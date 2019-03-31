綠島只有1位醫生…女童額頭鮮血直流求診無門

2019-03-31 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕一名住在台東綠島的女網友昨日發文控訴，女兒在家中跌倒撞到頭，鮮血直流她趕緊帶著孩子去掛急診，該時間剛好是醫師的休息時間，讓女網友急壞了，對此綠島衛生所出面說出無奈之處，表示綠島醫療資源匱乏因此所內長期僅有1位醫師。

女網友昨日帶著撞傷額頭的孩子到綠島衛生所求診，卻被醫師回以「孩子哭鬧要有男人壓住，否則可能無法縫」、「先去吃飯7點再來縫」，讓女網友怒罵道：「哪個孩子不哭鬧，這是你醫生的醫德嗎？急診急診，還叫我明天再出島被縫比較漂亮...。」

據《聯合報》報導，對此綠島衛生所主任田淑惠出面回應該事件，她表示家長擔心女兒因此心急如焚可以理解，但也要為醫師說句話，她說綠島衛生所自去年7月來僅剩該名陳醫師1人，陳醫師平時看診，晚間還得處理急診，曾連續上過10天班且24小時無休，為綠島付出的心力不少，望民眾多加諒解。

文章引起網友討論，紛紛回應「綠島醫療資源真的有限」、「大家也該體諒一下1個醫生要應付全島居民及遊客還要24小時待命，大家將心比心」、「該增加人手，改善醫療品質，才是中庸之道」。

另有網友指出，離島的急診室跟一般門診是同一位醫師，白天到晚上都要看診，夜間也要隨時待命，連續工作168小時有誰能撐得起？醫病關係是互相的，唯有良好的醫病關係才能讓當地的醫療維持長久。

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