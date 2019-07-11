「腎臟的位置在心臟」 川普一句話震驚醫學界！

2019-07-11 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨（10日）在簽署一項處理腎臟疾病的行政命令時，強調「腎臟在心臟有一個非常特殊的位置，真的是個了不起的東西」，一句話就讓醫學界瞠目結舌，因為通常來說腎臟不會在心臟那裡。

據《衛報》報導，美國國家腎臟基金會的介紹顯示，大多數人在腰背部天生就有兩個腎臟。另一方面就心臟來說，則是在左右肺之間，不過會稍微靠左。

當然，有可能川普實際上也知道腎臟不是在胸腔內的心臟位置，只是以驚世駭俗的措詞來強調腎臟健康對美國民眾的重要性。

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