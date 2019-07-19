07/19 各報重點新聞一覽

2019-07-19 06:07

自由時報

悲慘冤案 再審無罪仍要坐牢20年

當一個人坐了十幾年牢出獄，洗心革面走向新生，卻遇到司法冤案被判刑，甚至得再坐上二十年的牢，正值壯年卻得面臨妻離子散的人生路，還能有多少選擇？這位遭遇悲慘冤案的高雄市五十一歲男子黃明芳，昨天終於洗刷冤案，但他仍得繼續坐牢，最快也要「老到」七十多歲才有機會出獄。

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「中國天網」入侵台中

民進黨市議員黃守達、江肇國十八日踢爆，台灣大道沿線多處地下道竟裝設中國海康威視的監視器，由於海康威視是中國官方大力扶持的廠商，被行政院列入公務機關禁止採購名單，兩議員質疑「中國天網」入侵台中，市府應立即撤換海康威視監視器，並清查全市地下道監視器。

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統促黨苗栗主委 組泰妹賣淫團

苗栗縣三十八歲男子賴震倫，為中華統一促進黨苗栗徐驤黨部主委，與竹聯幫、天道盟等黑道份子組集團，以苗栗市西勢美「豆干厝」（指私娼寮）為據點，從事應召生意，並吸納泰國籍辣妹為成員，在個人臉書PO炫富照，招攬同鄉姊妹來台撈金，被苗栗警方搗破。

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聯合報

驅離「太陽花」 前北市警局長黃昇勇無罪

「太陽花」學運行政院驅離行動濺血，前立委周倪安自訴台北市警察局前局長黃昇勇殺人未遂，台北地院認為黃昇勇依據法令執行驅離任務，有阻卻違法事由，昨判黃無罪。

日本動漫界浩劫 京都動畫遭縱火33死

曾製作「Ｋ-ＯＮ！輕音部」、「涼宮春日的憂鬱」等多部知名動漫作品的「京都動畫」位於京都市伏見區的第一製作所昨天遭人縱火，奪走卅三條人命，創下自平成時代以來日本縱火事件死亡人數最多紀錄。昨天一度傳出有台灣留學生在該公司實習，我駐日大阪辦事處查證後表示，目前沒有收到台灣人傷亡訊息。

中國時報

民進黨抹紅獵巫

高雄市長韓國瑜國民黨初選勝出後，大選進入白熱化，民進黨展開政權保衛戰，繼抹紅旺中後，民進黨昨再向宗教、反同團體及村里長祭出紅色血滴子，指控這些團體「跟中國系統是連在一起」，副祕書長林飛帆更赤裸裸表示，「下一個目標就是要「非『韓』家園」。韓國瑜則反嗆林飛帆，先弄清楚民進黨失去民心的原因，不必老是抹紅、抹黑，把韓國瑜當代罪羔羊。

蔡總統做得好 會出現韓流嗎

台北市長柯文哲才自爆「怨恨小英」，因為蔡英文總統做不好，讓他必須苦惱要不要選總統，18日加碼再批，如果蔡有把總統工作做好，還會出現「韓流」嗎？可見「妳總統都沒做好」！阿北連日出手攻擊，看來離正式宣布參選2020，不遠矣！

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