統促黨苗栗主委 組泰妹賣淫團

2019-07-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三十八歲男子賴震倫，為中華統一促進黨苗栗徐驤黨部主委，與竹聯幫、天道盟等黑道份子組集團，以苗栗市西勢美「豆干厝」（指私娼寮）為據點，從事應召生意，並吸納泰國籍辣妹為成員，在個人臉書PO炫富照，招攬同鄉姊妹來台撈金，被苗栗警方搗破。

警方掌握，賴男等人以私娼寮為據點，除了引進泰籍女子組成泰妹賣淫團牟取不法暴利，還涉嫌恐嚇、勒索保護費等行徑，不從則派員砸店，行徑囂張。

泰女PO照炫富 招攬同鄉

警方蒐證期間，發現集團成員與一名泰國辣妹交往，以賴男為首的情色集團先將這名泰女吸納入團，隨即透過該女個人的臉書，PO上多張手持整疊千元新台幣紙鈔，或千元、百元新台幣紙鈔攤在桌上的炫富照，以此吸引同鄉姊妹來台「賺錢」。

為淨化選前治安，苗栗縣警察局規劃「打擊幫派行動」專案，經長期蒐證，十七日派出百餘名警力，持搜索票於苗栗縣內等二十五處所，同步執行搜索、拘提。

恐嚇、勒索 警方拘提23人

警方檢肅賴男等組織成員十人及逾期停留外籍女子十三人，共計二十三人到案，並查扣二級毒品安非他命、吸食器、手機、現金、機票、本票及帳冊等贓證物；昨天訊後，依涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運防制法、毒品危害防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，外籍女子則移送移民署苗栗專勤隊收容。

苗栗警方表示，防制幫派犯罪為當前治安重點之一，為確保選前社會治安平穩，警方將持續打擊黑道幫派行動。

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