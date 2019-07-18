觀光局與日JR四國旅客鐵道會社簽MOU

2019-07-18 22:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局近來積極發展鐵道觀光，觀光局表示，觀光局長周永暉今天搭乘長榮桃園-日本松山首航航班，赴日本愛媛縣與JR四國旅客鐵道會社社長半井真司，共同簽署台日鐵道觀光合作備忘錄，盼加深兩國觀光交流及互訪旅客人次。

觀光局長周永暉代表與JR四國旅客鐵道會社社長半井真司，今天在交通部政務次長黃玉霖與愛媛縣知事中村時廣共同見證下，共同簽署台日鐵道觀光合作備忘錄。黃玉霖表示，愛媛縣有鐵道、自行車與溫泉三寶，透過多元文化，讓台日交流更深化與全面；中村知事也表示，今天的愛媛、桃園首航已盼了20多年，再結合鐵道及自行車，期盼更多台灣人到愛媛深度體驗愛媛的魅力。

交通部表示，雙方未來將運用資源，相互提供宣傳通路，合作以廣告方式爭取台日旅客互訪數的增加。

2017年台日觀光高峰會已特別將台日鐵道觀光列為共同推動項目，交通部表示，今天的MOU簽訂更能合作推廣四國鐵道之旅與台灣之美，以結合雙方活動推出行銷措施，加強雙方觀光合作及深化人才培訓與業務交流等實質面向。

台日32同名車站活動 日優勝者下月訪台

交通部觀光局今天也在當地發表2019年第三屆台日32同名車站活動「青春・若旅2019」，特別以四國的大學生為對象，號召四國地區（愛媛、香川、高知、德島四縣）青年學子以4人為1組報名，就「如何促進台日鐵道觀光交流」及「如何宣傳台日鐵道觀光魅力」等題目發揮創意，將評選出5組優勝隊伍於8月25日至29日到台灣實地走訪台日同名車站與經典小鎮，體驗台灣鐵道及小鎮魅力。

為擴大打卡宣傳效果，也推出「台日32同名車站X JR四國鐵道集章護照」，鼓勵日本民眾踴躍來台體驗鐵道及小鎮魅力，完成各集章門檻者將可獲得台灣限定好禮，期帶動風向進而發酵至全日本市場。

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