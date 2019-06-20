不念私中也能留學 長億高中與阿姆斯特丹大學簽MOU

2019-06-20 21:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中市立長億高中近年致力推動雙語教學，108學年度並獲教育局核定成立台中屯區唯一公立學校雙語實驗班，學校今天並與荷蘭阿姆斯特丹大學簽訂合作備忘錄，除推動相關教學研究合作，每年並將提供3名保證入學大學預科名額，還給予獎學金申請機會，提供學生更多元、國際化的求學管道。

長億高中沈樹林校長表示，學校為提升學生英語能力，下學年度獲教育局核定成立屯區唯一公立學校雙語實驗班並設立台中市國際教育中心，該實驗班將聘請專任外師授課，並有來自美國、德國、法國等外籍生一起上課，提升學生的外語能力。

今天並由沈樹林校長與荷蘭阿姆斯特丹大學（世界大學排名50到60名間）全球發展總監Aaron Mitich簽訂合作備忘錄，包括家長會長陳妙青與家長會成員，以及太平教育發展協會蔡文華、林長青、楊宇龍等人都到場觀禮，雙方並各自介紹學校的發展方向和特色。

阿姆斯特丹大學全球發展總監Aaron Mitich表示，未來每年將提供3名保證入學大學預科名額給長億高中，並給予獎學金申請機會，還提供數學考試材料與模擬測驗，每年還會派人到校進行推廣交流，讓長億學生藉由參與預科課程強化英語語言準備，順利進入大學就讀。

長億高中圖書館主任王雅雯表示，藉由推動雙語實驗班，以及與阿姆斯特丹大學簽訂合作備忘錄，希望提升學生的英語能力，讓就讀社區高中的學生，不用念私立高中，也能有更多元、國際化的求學管道。

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