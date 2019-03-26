韓國瑜簽44億MOU 快回顧中國對東南亞畫「空氣大餅」慘況

2019-03-26 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日出訪中國，聲稱5天共簽下52億元的MOU（合作備忘錄），引起外界熱議。對此，律師林智群今天（26日）稍早在臉書發文，以中國曾承諾以百億投資菲律賓一事為例，戳破中方愛畫大餅的謊言。

林智群引述《南華早報》去年報導，菲律賓也曾與中國簽訂巨額MOU，「中國與菲律賓簽下240億美金（約新台幣7200億元）的合約，包含150億美元（約新台幣4500億元）的外國直接投資（FDI）與90億（約新台幣2700億元）的援助諒解備忘錄。這個2016年達成的協議，累計到2018年4月，中國與菲律賓之間的外國直接投資才達到10.2億美元（約新台幣300億元），達成率不到5％」。他表示：「MOU大概就是長這樣子。」

針對這則報導，PTT上也有網友指出，除了菲律賓外，許多東南亞國家也都碰過類似情形。此外，若比較中國和日本2001年至2011年間承諾的海外援助及最後執行的金額，結果發現，中國總共承諾超過1000億美元，最後只投資59億美元（約新台幣1820億元），僅達成5％；然而，日本承諾的127億美元（約新台幣3917億元）全都有投資，執行率是100％。原PO表示，中國在2011年被踢爆投資金額灌水後，就未再提供相關統計數據。

接著，林智群進一步說明，簽MOU除了不具強制力外，還有另個問題，「若你覺得對方違約，想打官司，要去哪裡打？中國！因為違約方在中國，財產在中國，打贏官司要執行財產，也只能在中國執行。那菲律賓覺得中國違約，能不能跑到中國打這個官司呢？會不會贏呢？『球員球證都是中國的人』（引用電影《功夫足球》台詞），你要怎麼鬥呢？」

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