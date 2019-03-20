指郭台銘「受中國指派」 吳子嘉道歉：應是誤會

2019-03-20 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘日前與高雄市長韓國瑜會面，並簽署2份合作備忘錄，此舉被《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目上分析是「受到指派」。郭台銘今嚴正駁斥，點名要求公開道歉。吳子嘉隨即透過美麗島電子報官網發出道歉聲明，表示此事「應係誤會」。

吳子嘉聲明：「本人於日前於節目中稱『鴻海集團董事長郭台銘與韓國瑜會面是受到大陸官方的指派』一事，應係誤會。」他對郭台銘願意投資高雄，感到極為感佩，澄清他絕無指鴻海投資高雄的決定是受到中國指派。

吳子嘉表示，若因有語意不明，導致郭台銘先生有所誤會，本人亦願就前開言論所致之誤會予以澄清及道歉，特此聲明。

郭台銘先前也於臉書上聲明，鴻海集團是跨國的台商企業，全世界的國家與領導人都重視與鴻海集團的合作。郭台銘總裁不需要也不會接受任何政治人物的指派。也表示未來不管是媒體或網友散佈不實言論，鴻海集團一定會採取相對應的行動，絕不姑息。

吳子嘉道歉聲明全文 本人於日前於節目中稱「鴻海集團董事長郭台銘與韓國瑜會面是受到大陸官方的指派」一事，應係誤會，按本人對於郭台銘先生願意投資高雄，感到極為感佩，絕無指鴻海集團投資高雄之決定是受到大陸指派。而若因有語意不明，導致郭台銘先生有所誤會，本人亦願就前開言論所致之誤會予以澄清及道歉，特此聲明。 吳子嘉

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