若因罷工影響行程 觀光局：跟團旅客可解約退費

2019-06-20 23:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空空服員突襲式罷工，交通部觀光局表示，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項規定，罷工屬於不可歸責旅行社與旅客雙方事由，導致契約全部或一部分無法履行時，任何一方可以解除契約，且不負損害賠償責任；旅行業應扣除必要規費後，須將餘款退還旅客。

長榮航空空服員今天下午4點開始罷工，交通部、民用航空局及觀光局已啟動應變機制，為保障參團旅客權益，已與行政院消費者保護處、旅行商業同業公會全國聯合會及旅行業品質保障協會商定旅客參團解約退費規定。

觀光局表示，旅客與旅行社如遇有解約退費的消費爭議無法解決，得檢附相關收據及契約以書面向旅行業品保協會（台北市民權東路2段9號5F）或觀光局（台北市忠孝東路4段290號9樓）申訴；相關旅遊諮詢可利用旅行業品保協會申訴專線02-25995088或觀光局免付費電話0800-211734查詢。

觀光局說，已請旅行業全國聯合會全力協助出團旅行社於長榮航空罷工期間妥為安排旅客轉搭其他航班或轉團事宜；同時籲請長榮航空公司應協助旅行社及旅客，以降低影響衝擊。

觀光局也將持續掌握罷工事件發展，並與民航局及旅行公會全聯會、旅行業品質保障協會及各主要旅行社保持密切聯繫，確實掌握相關狀況，並即時協助旅行業辦理各項應變協處作為，以維護旅客權益。

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