台中列舉往年燈會補助經費 觀光局：請向主辦縣市取經

2019-06-24 16:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為了解「2020 台灣燈會」籌辦進度，立法院交通委員會召集人立委陳雪生今天邀集交通部次長祁文中、觀光局長周永暉及台中市政府副市長楊瓊瓔赴后里花博園區聽取簡報及會勘台中市政府提報預地場地。針對台中市政府提出往年中央補助台灣燈會經費，交通部觀光局表示，過去燈會補助方式與經費，一律依交通部觀光局宣布的補助原則為準，建議台中市政府應向過往的主辦縣市取經。

觀光局表示，過往交通部與主辦縣市共同合作主辦的台灣燈會，除了觀光局負責主燈區外，剩餘各工作項目及權責範圍依觀光局與主辦縣市協調後的分工辦理，其相關經費補助及分攤情形概分以下三類。

一、交通接駁部分：燈會的主辦地點，涉及交通疏運規劃細節，是台中市政府正式函報主展區地點召會審議；未來另將審酌未來臺中市政府燈會交通接駁計畫內容的需求及合理性，個案核定核定補助額度。

二、補助地方燈區布展部分：觀光局對主辦縣市的補助項目及經費額度（諸如花燈競賽研習、大型群聚活動緊急應變演習等項），均將按過往燈會補助模式及額度辦理，不會有差別待遇。

三、共同分攤部分:有關觀光局負責的部分燈區委由縣市代辦之項目（諸如外電工程、電箱美化及花燈台座等），觀光局將依過往委託主辦縣市的代辦模式，援例覈實分攤辦理。

觀光局表示，有關台中市政府所提「2020台灣燈會」活動補助計畫、台中市教育局所提競賽花燈研習計畫，以及台中市交通局所提燈會疏運規劃等需求，該局已排訂於在6月28日召開審查會。

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