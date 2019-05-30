交通部觀光局人事異動 技術組長黃勢芳將接掌國際組

2019-05-30 23:31

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局將有一波人事異動。據了解，現任國際組組長鄭瑛惠已申請提前退休，該職缺預計將由現任技術組組長黃勢芳接任，6月3日將在觀光局進行人事交接。由於國際組資源龐大，每年掌管30、40億觀光發展基金預算，資源豐厚，因此讓這波人事引起內部不小討論。

據了解，國際組組長鄭瑛惠退休申請已核准，職缺將由現任技術組組長黃勢芳接任；觀光局則安排現任西拉雅國家風景管理處長張隆城接任技術組組長職缺。另，現任大鵬灣國家風景管理處處長許主龍接任西拉雅風管處處長，東北角國家風景管理處副處長角陳煜川調至大鵬灣升任處長，並由參山國家風景區管理處秘書吳建志接任東北角國家風景管理處副處長一職。上述人事將在6月3日生效。

至於花東縱谷國家風景區管理處長楊瑞宗退休申請，但觀光局長周永暉表示，他仍在極力慰留中，尚未核准。

這波人事調動中最受矚目的就是國際組。國際組負責每年大型國際觀光宣傳推廣策畫、辦理國際觀光組織、會議及展覽，以及國際觀光客來台等事項，每年掌管約30、40億元觀光發展基金預算，資源龐大。過去周永暉曾對外介紹，黃勢芳是國內數一數二的量測專家，如今讓其掌管國際觀光推廣事務，內部也有不少質疑聲浪。

周永暉拿自己的經驗背書說，過去外界對他的印象也就是鐵道專長，外界不該狹隘地看待人事，因為在職場上敬業就是專業，尤其組長階段的職務更應該橫向磨練。

周永暉說，他對未來國際組的期許是對內要能統籌，對外必須凸顯台灣在國際上的特質和特色，並朝青年旅遊、企業旅遊、鐵道旅遊等三大方向發展，他也相信黃勢芳能很快熟悉業務，帶領同仁做到引客、留客、吸客的目標。

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