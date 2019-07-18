考試分發今年總額34576名 分發會估錄取率剩8成多

2019-07-18 13:31

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年大學指考今公布成績，大學考試入學分發委員會也在中午同步公告相關招生數據，今年指考招生名額（含回流）來到3萬4576名，比去年少了5687名，預估將來錄取率僅剩8成多，恐比去年90.88％錄取率要低，也可能再創歷年新低紀錄。

大學分發會執行秘書、成功大學教務長王育民表示，今年指考招生名額有3萬4576名，比去年的4萬263名還減少5687名，其中包含回流名額，今年統計繁星推薦、個人申請等管道的回流名額有1萬1人，比去年回流的1萬4797名還少，估算今年指考名額占大學總招生名額約32％左右。

王育民表示，今年有63個大學1874個科系參加考試分發，但各科系採計指考成績科目不同，共計有72個組合，今同步公布最低登記標準，落在英文、數學甲、化學這三科組合上，最低原始總分只要39分以上就可登記，比去年的38分高1分。

另王育民預估，今年錄取率約8成多，主因是指考報名人數沒有大幅減少，包含許多重考人數，但整體分發的招生名額則大幅下降，比去年少了14％，因此連帶影響錄取率，但最後結果仍需視最後登記志願人數而定。

王育民提醒，目前也將提供登記志願的單機版，考生可多加運用，在志願開放選填前，進行模擬操作，而19日起開始可以繳交登記費，繳費截止日是28日中午，且考生要注意錯過臨櫃時間就需ATM繳費。

最重要的，王育民說，考生繳完費後，在24日上午9點到28日下午4點半，可上網進行考試分發志願選填，提醒若完成志願登記後就不能進行修改，最後結果預計8月7日放榜，考生有任何問題可致電（06）2362755洽詢。

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