保障原民升學 大專校院外加名額增至1965人

2019-07-17 20:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學指定科考試分發的招生名額將在明天公布，教育部為了保障原住民學生，今年專案提高原民生的外加名額，從原先1884名增為1965名，108學年起共有42間大專校院427個學系進行調整；另也鼓勵大專校院注意族群文化學習成果，盼未來招生時依選材需求納為加分考量，原、客、閩、新住民乃至海歸子女等都可展現。

教育部高教司科長郭佳音表示，為呼應原住民族委員會的人才培育重點，依法在今年以專案調高部分大專校院科系的原住民學生的考試分發外加名額，從現行的2％增為5％，共有31所公校、11所私校共計427個科系增加，總名額從去年的1884名增為今年的1965名。

郭佳音說，在原民會的建議中，包含土木工程類、法律類、老年服務類、地政類、農業科學類、環境工程學類、電資工程學類、 企業管理學類、服飾學類、音樂學類等10類，都希望增加名額，幫助原民生，今年已額定該名額，109學年也預計維持此比例。

另，郭佳音還說，為了鼓勵大專校院重視，也呼籲各校在個人申請的書審資料中，進行「族群文化學習成果」的審查與加分，希望讓招生回歸未來108新課綱的精神，重視孩子的成長經歷背景，包含原住民、客家、閩南等族，乃至新住民子女及海歸子女等，都可按照各學系的選才需求，放入書審的指定項目進行加分，雖無強制力，但將從明年起持續呼籲各校重視學生學習歷程。

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