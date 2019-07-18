今年指考數甲難 滿分剩2人較去年少26人

2019-07-18 11:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕大考中心統計，今年指考各科成績中，數學甲較難，不僅5標比去年下降，滿分人數更是從去年的28人剩到今年的2人；英文則是難在翻譯，去年有68人翻譯滿分，今年僅剩1人，英文作文方面亦比去年表現差，去年10人拿20滿分，今年僅2人得19.5分，無人滿分。

大考中心統計108學年指考各科的最高及零分人數，滿分方面在國文有3人（去年無）、數甲2人（去年28人）、數乙434人（去年309人）、化學13人（去年42人）、物理1人（去年無）、公民2人（去年無），其中數甲、化學等滿分人數下降，呈現高分群學生表現。

若細看題組，英文與數甲非選題的高分群表現亦不佳，如英文翻譯去年有68人滿分，今年僅1人，英文作文去年10人滿分，今年無滿分，只有2人拿19.5分；數甲非選中，第1題只有666人滿分，比去年2663人的數字還大幅降低，第2題也只有86人滿分，比去年1573人亦大幅下降。

而在零分人數上，今年除了物理、歷史外，各科都有零分，如數甲0分41人比去年16人多，數乙則是58人0分比去年110人少，英文翻譯題則有6186人0分比去年3819人多，數甲非選0分則落在5、6千人，與去年6千多人相近。

大考中心今公布108學年指考成績，考生可上大考中心網頁查詢。

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