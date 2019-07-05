國教盟認指考最公平 要求設考分比例下限30％

2019-07-05 15:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕國教行動聯盟認為，指考表現最為公平、公正，但考試分發入學管道名額越來越少，如今年核定名額僅剩23％，要求教部、各大學等設定考分下限30％；對此，教育部重申，大學招生自主，未逼各校降低考分名額，未來是否設限有待討論。

國教盟理事長王立昇表示，日前指考考完，但學子充滿焦慮，因考試最為公正公平，但透過考試分發的入學管道卻越來越少，今年考分核定名額僅23％，部分大學科系甚至僅提供2％的名額給考分，其他通通留給甄試入學，但甄試恐「用錢堆砌」，呼籲教育部應制定考分比例下限，以30％為原則。

教育部高教司科長郭佳音表示，官方僅針對甄選入學制定招生名額上限，如繁星推薦15％、個人申請45％，並未對考試分發名額設限，各校如何分配自行商定，但確實觀察到有科系考分名額偏低，但涉及大學自主選才，將請大學招生委員會聯合會等討論，未來是否要制定相關規範。

大學招聯會表示，國教盟指稱甄試多錢入學，但早有多所大學的教授進行相關研究統計，沒有證據顯示申請入學不利於弱勢學生，多元入學也未偏袒家境好的學子，100年到103年的入學統計上，來自低收入及中低收入家庭的學生比例，在申請與考分這兩個管道幾乎相同，未來相關名額上下限事涉重大，可透過會議討論，尋求大學各校與社會共識。

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