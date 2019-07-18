108指考成績今公布 國、公、數乙近5年最易

2019-07-18 11:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕108學年大學指定科目考試今正式公布成績，大考中心上午同步公布全國考生的相關統計，進一步發現，今年科目中，國文、數學乙、公民與社會等科近5年最易，考生表現較佳，偏難科目落在數學甲跟物理，其他各科持平，但各科仍具鑑別度，無明顯變化。

今年指考試務召集人沈青嵩表示，從報名人數來看，指考從104年起，報名人數逐漸下滑，每年約減少1600到6300人，僅107年因龍年考生原因而較前年度增加，但108年又往下掉；再看各科選考人數，發現今年歷史、地理、公民、數乙等社會組科目，都較去年略減1、2千人左右，但第2、3類組的科目如物理、化學、生物、數甲等人數都略增，呈現考生選擇指考科目趨勢。

大考中心副主任鄭中平則分析各科難易度與鑑別度初步分析，其中國文頂標與底標分數都是近5年最高，但考生鑑別度則採用頂標減底標、前標減後標的差距分析，發現跟近5年平均差不多，可見鑑別度無明顯降低，其他科如數甲、物理都較往年難，公民、數乙等則較往年容易。

沈青嵩進一步分析，數甲有非選證明題，今年書寫需靠微積分基礎，學生表現不佳，導致成績呈現略低；物理則是素養題接近3成、實驗題也接近3成，試卷字數高達5800多字，比去年多1200多字，可見考自然科的考生在閱讀理解能力尚須加以提升。

大考中心主任張茂桂表示，素養題雖是近年提出的概念，但往年在國文寫作、英文翻譯、數學及自然的應用題等，都算素養題，目前大考中心重視素養，是搭配未來新課綱上路，有別以往強調的單純記憶題，需具高層次邏輯分析與理解判斷。

沈青嵩補充，素養導向因取材廣泛，偏生活化，題幹在背景敘述上需交代多一點文字，舉今年指考物理科中，有1題考GPS原理，事實上答案就在題目裡，但為了交代課本沒有的GPS概念，不得不提供較多較細的內容，但問題關鍵都包含在題目裡，過往自然科傳統基本題較單刀直入，如今多了一些敘述，學生難免尚未適應，但認為閱讀理解能力在各科都可適用。

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