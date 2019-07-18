拚史上最大合併！雲科大加入台科、屏科合校計畫

2019-07-18 13:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣科技大學與屏東科技大學合校計畫如火如荼進行中，今天（18日）再傳出雲林科技大學也要「湊一腳」，3所國立科大校長齊聚屏科大正式公布台科大、雲科大、屏科大合校的意願，今年底前努力拼校務會議通過合併；如果合校成功，將是台灣高教史上規模最大的合併案。

台灣科技大學、屏東科技大學合校消息是在今年6月傳出，2校目前都已經組成合校小組，而且已經在本月開過1次會議，昨天（17日）起至今天（18日）台科大將有近30位一、二級主管、校友及學生代表到屏科大進行2天1夜雙邊交流共識營，此外，雲科大校長楊能舒也帶隊前來，格外引人注意。

更讓外界驚奇的是，屏科大校長戴昌賢、台科大校長廖慶榮、雲科大校長楊能舒今天（18日）上午11點，共同正式對外宣布3校將推動合校的消息，並表示已經向教育部報告，教育部「樂觀其成」，3校也強調會加強校內師生意見溝通。

台科大校長廖慶榮表示，其實在1個月前，和屏科大戴校長商量合校事宜時，雙方就對再引進中部一所科大，會更具量體規模，在國際會更有能見度與競爭力，於是再邀雲林科大加入。雲科大校長楊能舒表示，樂見3校合校，計畫回校後立刻推動合校小組成立。

3校若合校後，教師數達1200多人、學生數3萬2000多人，學生數將略高於台灣大學；3位校長表示，合校沒有時間表，努力拼今年底校務會議通過相關計畫，合校後目標是在3、5年內拼到亞洲的頂尖大學。

屏科大校長戴昌賢表示，三校合要一加一加一大於4、5的效果，所以各校組織規模不減，這牽涉到人事、銓敘等法規，目前已經有立委協助推動修法，如果能夠合校成功，將成為高教合併新模式與新典範。

至於校名，雖然3校校長都說還要討論，但他們也透露，原則上，代表台灣的「台灣科技大學不會拿掉」，也許未來是台科大台北校區、台科大雲林校區、台科大屏東校區，不過還是要取得各校共識。

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