錯誤示範！台中購物節宣傳影片 竟出現紅線臨停畫面

2019-07-18 11:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府交通局拍攝的道安宣傳影片最近引起討論，台中市議員黃守達今日指出，不只這支影片把「交通宣導當兒戲」，前陣子台中購物節行銷影片，竟出現計程車在紅線臨停下客，「這是市府公然示範交通違規嗎」？

黃守達表示，市府發布的每一支影片，都是在打造台中的城市品牌，可以搞笑、詼諧、輕鬆、生活，但不能隨便。這幾天瘋傳的交通局宣導影片，不是因為局長太帥或內容有梗，而是因為影片品質令人瞠目結舌，影片上傳3天惡評不斷，遭盧市府緊急下架刪除。

黃守達指出，不只如此，前陣子釋出的台中購物節行銷影片，開頭的計程車竟然在紅線臨停下客，「這是市府公然示範交通違規嗎？這樣的影片還敢放在交通局的FB粉絲專頁？購物節的獎項都還沒抽到，倒可能先領一張1200元的罰單」。

黃守達說，這部行銷影片內容也是慘不忍睹，甚至出現在運動潮牌購物，手裡卻拿著麥當勞發票的bug。「盧市府可能以為無傷大雅，但敷衍了事的態度表露無遺。難怪不分縣市，全台灣都來看台中市的笑話。這就是盧秀燕想打造的城市品牌」？

他強調，不是要雞蛋裡挑骨頭，而是盧市府上任至今，連編了預算製作的影片都這麼沒品質，完全不把城市美學當一回事。如果盧市長還在「無聊當有趣」，用隨隨便便的態度對待台中的城市美學，他我必須說，「你失去的不只是市民的光榮感，更是作為一個市長的資格」。

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