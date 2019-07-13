宜蘭噶瑪蘭族人復辦海祭 9旬頭目感動：我們沒忘祖

2019-07-13 17:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉奇立板社的噶瑪蘭族人今天在壯圍海濱復辦海祭，中斷近90年的傳統祭典重現宜蘭海岸，奇立板社91歲頭目潘英才說，為了祭典，他們等了很久，部落老中青三代同聚海岸高唱古調，他很感動，「我們沒有忘記自己的祖先！」

蘭陽平原200多年前是噶瑪蘭族天下，漢人進入宜蘭開墾後，部分族人被迫往南遷徙至花蓮、台東一帶；留在宜蘭的噶瑪蘭族人則散居宜蘭各鄉鎮，隱身漢人村莊，用漢姓、說著一口流利台語，生活幾乎與漢人無異。

潘英才說，傳統祭典是原住民的文化核心，在他記憶中，僅在他5歲時，因村內有人生病，部落為此舉辦海祭祈福，往後80幾年間，部落從未在舉辦過任何祭典，傳統已經中斷近90年。

依照噶瑪蘭族傳統，海祭、豐年祭是部落最重要的祭典；海祭為祈求捕魚平安、順利，舉辦時間選在刺桐花開後，豐年祭則是慶祝豐收，感謝大自然餽贈。

為了復辦兩個祭典，奇立板社人遠赴花蓮豐濱求教，練習古調、舞蹈以及祭祀儀式，籌辦近半年，今天在壯圍海濱復辦海祭，明天上午10點則在部落舉辦豐年祭。

約百名奇立板社人今天上午齊聚壯圍海濱，與台東、花蓮的噶瑪蘭族人依循傳統儀式，面向大海祭祀祖先，隨後舢舨船攜帶漁網出海，用海濱一帶傳統的捕魚方式「牽罟」，完成整個海祭儀式。

「祭典是要讓祖先知道，後代並沒有忘記祂們！」潘英才說，睽違近90年的祭典，重現在部落，他很感動、很高興，希望未來每一年，傳統祭典都能持續舉辦下去。

奇立板社族人潘秀延說，為了整個祭典，她們從4月就開始籌備，包含練唱、練舞，最後大家一起完成，整個過程、成果，讓她有機會認識屬於族群的歷史。

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