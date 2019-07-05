62歲才學織香蕉絲布 82歲偕媽媽代表社區領文化薪傳獎

2019-07-05 22:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「我從小就想學織香蕉絲布，但我媽說，現在時代變了，沒有人要穿香蕉絲做的衣服」。噶瑪蘭族耆老偕萬來遺孀，82歲的嚴玉英站在2019年「花蓮縣文化薪傳獎」頒獎台上，道出自己重學香蕉絲布的歷程！她今天代表花蓮縣「噶瑪蘭族發展協會」接受薪傳獎頒獎，也是第一個受獎的團體；今年另一位得獎者則是藝術老師沈廷憲。

花蓮縣2019文化薪傳獎得主「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」，在噶瑪蘭族於2012年獲得政府認定為台灣原住民第11族之後，協會緊接著成立，致力於振興噶瑪蘭族文化，在豐濱鄉新社部落成立「新社香蕉絲工坊」，恢復了全台灣獨有的噶瑪蘭香蕉絲布編織文化，還將香蕉絲布結合天然染色，做成側背包、零錢包、手提包、名片夾等文創商品，寓傳統於創新，就連國外遊客都相當驚訝「香蕉絲布可以如此細緻」，新社香蕉絲工坊還將編織技藝「傳回宜蘭」，因此香蕉絲布編織於2015年登錄為花蓮縣文化資產「傳統藝術類」。

代表上台領獎的嚴玉英82歲，是已故的噶瑪蘭耆老偕萬來之妻，由於噶瑪蘭族獲得政府認定為台灣原住民第11族，偕萬來是重要推手，因此偕長老有「噶瑪蘭之父」尊稱。比偕萬來小7歲的嚴玉英來自豐濱鄉立德，家族來自宜蘭加禮宛社。

嚴玉英說，她從小就想學織香蕉絲布，10歲看到媽媽在織布，她也想學，卻得到媽媽回應：「學這個要幹甚麼？現在時代變了，有很多包包、衣服，人們不再背香蕉絲的包包、不再穿香蕉絲的衣服」，後來她就沒有學。

嚴玉英說，直到已經62歲，丈夫鼓勵她說，「這個再不學起來，以後等到老人家都不在，要怎麼傳下去給後代？」所以她開始和協會、香蕉絲工坊的長輩一起練習，當時有12人。她說，一開始還先用塑膠線來練習，因為香蕉絲很脆弱，很容易拉斷。

她說，後來她也去宜蘭教香蕉絲布，結果來上課的10個人都是國小老師，從刮香蕉絲、泡水、曬乾、分線、接線再捆成線團，再整經用桌機織布。「以前都用地織機，放在地上，一邊用腳踢一邊織布」！

偕媽媽還當面向縣長徐榛蔚請求協助。嚴玉英說，香蕉絲工坊是租的，空間很小，夏天阿嬤在外面曬太陽理線很熱，「請你們多幫幫忙，可以嗎？」徐榛蔚也答應將予以協助。

另一位文化薪傳獎得獎人沈廷憲，是藝術家也是美術老師，藝術融合中西美學，在1990年到2015年間，指導海星中學、港口國小、自強國中學生，退休後持續教學工做，學生於2014年、2015年、2018年相繼獲得全國家具新秀獎首獎、裕隆木雕獎首獎、台北獎首獎，具有傳承意義。

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