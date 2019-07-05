62歲才學織香蕉絲布 82歲偕媽媽代表社區領文化薪傳獎

豐濱鄉新社部落的花蓮縣噶瑪蘭族發展協會，獲花蓮縣長徐榛蔚（左一）頒發2019年「花蓮縣文化薪傳獎」，由噶瑪蘭族復振推手偕萬來耆老遺孀嚴玉英（中右）及新社部落頭目潘春福（中左）代表受獎。（記者花孟璟攝）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕「我從小就想學織香蕉絲布，但我媽說，現在時代變了，沒有人要穿香蕉絲做的衣服」。噶瑪蘭族耆老偕萬來遺孀，82歲的嚴玉英站在2019年「花蓮縣文化薪傳獎」頒獎台上，道出自己重學香蕉絲布的歷程！她今天代表花蓮縣「噶瑪蘭族發展協會」接受薪傳獎頒獎，也是第一個受獎的團體；今年另一位得獎者則是藝術老師沈廷憲。
花蓮縣2019文化薪傳獎得主「花蓮縣噶瑪蘭族發展協會」，在噶瑪蘭族於2012年獲得政府認定為台灣原住民第11族之後，協會緊接著成立，致力於振興噶瑪蘭族文化，在豐濱鄉新社部落成立「新社香蕉絲工坊」，恢復了全台灣獨有的噶瑪蘭香蕉絲布編織文化，還將香蕉絲布結合天然染色，做成側背包、零錢包、手提包、名片夾等文創商品，寓傳統於創新，就連國外遊客都相當驚訝「香蕉絲布可以如此細緻」，新社香蕉絲工坊還將編織技藝「傳回宜蘭」，因此香蕉絲布編織於2015年登錄為花蓮縣文化資產「傳統藝術類」。
代表上台領獎的嚴玉英82歲，是已故的噶瑪蘭耆老偕萬來之妻，由於噶瑪蘭族獲得政府認定為台灣原住民第11族，偕萬來是重要推手，因此偕長老有「噶瑪蘭之父」尊稱。比偕萬來小7歲的嚴玉英來自豐濱鄉立德，家族來自宜蘭加禮宛社。
嚴玉英說，她從小就想學織香蕉絲布，10歲看到媽媽在織布，她也想學，卻得到媽媽回應：「學這個要幹甚麼？現在時代變了，有很多包包、衣服，人們不再背香蕉絲的包包、不再穿香蕉絲的衣服」，後來她就沒有學。
嚴玉英說，直到已經62歲，丈夫鼓勵她說，「這個再不學起來，以後等到老人家都不在，要怎麼傳下去給後代？」所以她開始和協會、香蕉絲工坊的長輩一起練習，當時有12人。她說，一開始還先用塑膠線來練習，因為香蕉絲很脆弱，很容易拉斷。
她說，後來她也去宜蘭教香蕉絲布，結果來上課的10個人都是國小老師，從刮香蕉絲、泡水、曬乾、分線、接線再捆成線團，再整經用桌機織布。「以前都用地織機，放在地上，一邊用腳踢一邊織布」！
偕媽媽還當面向縣長徐榛蔚請求協助。嚴玉英說，香蕉絲工坊是租的，空間很小，夏天阿嬤在外面曬太陽理線很熱，「請你們多幫幫忙，可以嗎？」徐榛蔚也答應將予以協助。
另一位文化薪傳獎得獎人沈廷憲，是藝術家也是美術老師，藝術融合中西美學，在1990年到2015年間，指導海星中學、港口國小、自強國中學生，退休後持續教學工做，學生於2014年、2015年、2018年相繼獲得全國家具新秀獎首獎、裕隆木雕獎首獎、台北獎首獎，具有傳承意義。
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偕媽媽提到，10歲看到媽媽在織布，她也想學，但媽媽告訴她「學這個沒用」，沒想到20年後她才真正開始重新學織香蕉絲布。（記者花孟璟攝）
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香蕉絲布是以香蕉肉質的「假莖」切成長條、除去肉質的部份留下纖維、曬乾，再拿來織布。（資料照，記者花孟璟攝）
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噶瑪蘭族的香蕉絲布作成的帽子、手提包、背包等作品，相當細緻好看。（資料照，記者花孟璟攝）
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花蓮縣文化薪傳獎得主沈廷憲（右），由花蓮縣長徐榛蔚（左）頒獎。（記者花孟璟攝）
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加拿大傳教士馬偕博士當年到台灣傳教，後來帶回加拿大皇家博物館典藏的「香蕉絲布新娘裙」。（楊功明提供）
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偕萬來妻嚴玉英代表噶瑪蘭族發展協會上台受獎，還穿著噶瑪蘭族一度失傳的「新娘裙」，式樣設計則是來自馬偕博士帶回加拿大皇家博物館典藏的傳統香蕉絲布新娘裙。（記者花孟璟攝）