習俗中斷150多年 噶瑪蘭族海祭重現宜蘭海岸

2019-07-05 16:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭噶瑪蘭族在漢人入蘭開墾後，部分族人被迫南遷花東，留在宜蘭的族人則與漢人同化；最近宜蘭壯圍奇立板社族人，要在7月13、14日舉辦海祭、豐年祭，讓暌違150年未辦的歲時祭儀，重現蘭陽平原，宣示他們重振噶瑪蘭族文化的決心。

噶瑪蘭族濱海而居，宜蘭舊地名就是取自該族；但漢人200多年前進入宜蘭開墾後，部分噶瑪蘭族人遷往花蓮、台東一帶，族人在外地顛沛流離數百年年。

未南遷的噶瑪蘭族人，散居宜蘭各鄉鎮，隨時間推移，幾乎都已漢化，用漢姓隱身漢人聚落，說著一口流利台語，幾乎與漢人無異。

但隨部落老一輩族人凋零，中生代憂心族群文化就此消失，最近位於壯圍部後社區奇立板族人，先成立噶瑪蘭族發展協會，作為族群文化復甦的起頭，經多次籌備、討論，今年恢復睽違150多年未辦的傳統祭儀。

噶瑪蘭族發展協會理事長潘玉峰說，宜蘭噶瑪蘭族漢化已久，很多傳統習俗幾乎已經消失。為了復辦海祭、豐年祭，他們遠到花蓮豐濱新社求教，將古調、舞蹈及祭祀傳統帶回宜蘭。

今年5月以來，奇立板社族人陸續展開儀式祭典的準備，包含古調的傳唱練習、傳統舞蹈的教學等，每晚固定在社區登場，為13、14日活動預作準備；今部落91歲頭目潘英才，也用傳統儀式祭祖，祈求活動順利。

「如果不復辦，怕對不起祖先」潘英才說，噶瑪蘭族百年來四散全台各地，僅花蓮一帶的族人，每年循傳統舉辦祭典儀式；儀式對原住民有珍貴意義，經由花蓮族人的鼓勵，及年輕族人的投入，儀式才有辦法重見於宜蘭土地。

祖父是奇立板社族人、慈濟大學助理教授潘朝成說，奇立板社擁有超過400年歷史，從漢人入蘭前至今天，部落仍存在於壯圍濱海一帶；恢復祭典要讓其他族人及宜蘭人知道，原來噶瑪蘭人並未離開，也是讓年輕一輩族人，認識屬於自己的歷史。

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