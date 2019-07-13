放牛童苦讀 當上十二職等典獄長

2019-07-13 16:43

〔記者李立法／屏東報導〕即將屆齡退休的屏東監獄典獄長簡文拱，出身貧寒，從一個放牛童靠著苦讀考取公職後，一路從基層當上簡任12職等文官，每派到一個監所服務，總是設法將安全防護網增添保險，讓收容環境變得友善些，在行政文化相對保守的監所體系中，這位「好動」的典獄長格外令人印象深刻。

簡文拱說，兒時家貧，每天都要餵雞、清理牛舍、挑糞、修房子、賣菜等，生活上的一切都要靠自己打理，念書也是半工半讀，養成了他閒不下來的習慣，有機會進入公職，讓他十分珍惜，希望能為任職單位有所貢獻，每派任到新的監所服務，他會把穩定囚情、打造安全及友善的收容環境列為工作重點，因為這對收容人及管理幹部都有好處。

2年前他接任屏東監獄典獄長時，率先在車輛進出頻繁的車檢站建置遠端監控系統，由監獄指揮中樞接管車檢站控制權，降低人犯挾持人車闖關風險，並在舍房外打造風雨通道，將懇親家屬與收容人的動線分流，減少並行接觸可能產生的風險，還改善了收容場所的通風及衛生環境，興辦事項多達百餘件。

簡文拱7月16日屆齡退休，他堅持上班到最後一天，以古語「身在公門好修行」自勉，也為他近40年公職生涯做了最好的註解；副典獄長蘇維闊說，簡文拱積極任事的工作態度，影響許多後進，是獄政體系的珍貴資產。

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