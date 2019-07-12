身懷鉅款怕被搶 潮州鎮重陽禮金今年用匯的

2019-07-12 18:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕過去屏東潮州鎮重陽節敬老津貼發放，均由鎮公所全體動員，提領近600萬元現金，分裝成紅包後再挨家挨戶遞送，不僅帳務整理不易，更常發生代領爭議，潮州鎮公所經代表會同意後通過自治條例，今年起改以匯款方式發放，希望提高行政效率，也降低「身懷鉅款」被偷、被搶的風險。

潮州鎮公所指出，過去敬老津貼發放，必須由公所人員全體動員，大筆現金還得動用保險箱並尋求警方協助，確保發放過程平安、順利，不僅勞師動眾，還曾發生發放過程錢不見，或是「兒子代領津貼、老爸再來要錢」的情形，每到津貼發放期間，都讓公所備感壓力。

今年潮州鎮公所提案經代表會同意後，將重陽進老金發放方式列入自治條例，鎮公所也陸續寄發匯款資料表，並分為三階段收取，確保長輩可以領到津貼，第一階段由各里收取、第二階段由民政課收取、第三階段則由里幹事到宅收取。

潮州鎮公所表示，潮州鎮敬老津貼發放新政策上路，第1年實施確實會造成長輩們部分不便，但往後都會以今年度造冊帳號直接匯款，能提高行政效率，也避免相關爭議，如長輩帳戶無法使用或無帳戶者，也可以到社會課申請改領現金。

潮州鎮公所今年也調升90歲以上長輩的敬老津貼，90歲以上從1600元調升至2000元，百歲人瑞從2000元調升為6000元，70歲至89歲維持每人1000元；鎮公所統計，今年70歲至89歲有5344人、90歲至99歲有299人、100歲以上有5人。

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