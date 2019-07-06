苗市敬老生日禮金發放 公所今明加班大放送

2019-07-06 11:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市敬老生日禮金今天起發放，今、明2天公所也加班，供今年1到7月符合資格的長輩親領，一早市公所大廳便湧入大批長輩請領，領到禮金的鄉親個個笑得合不攏嘴。

「苗栗市敬老禮金發放自治條例」於5月由苗栗市代會定期會審議通過，今年起凡65歲以上可領取敬老生日禮金，有1萬5471位銀髮族受惠。

市公所今天起發放，並於今、明2天的週六、週日加班，供今年1到7月符合資格者親自到公所請領。

市公所主任秘書邱宏宬指出，1到7月符合資格者，有8435人，將發放961萬餘元，今天一早，公所大廳便湧入大批長輩請領，盛況空前。

邱宏宬表示，公所於今、明2天的上午9點到下午4點，加班供長輩親領，凡今年1至7月間，設籍苗市居住滿1年以上且年滿65歲之銀髮族，可攜帶身分證明文件及印章至市公所領取；這2天未能至公所領取者，日後會由公所會以親送、電話或書面通知領取。

這是苗栗市長邱鎮軍上任後，所推動的重要敬老福利政策，總經費約1800多萬元，獲市代會主席邱炳光及代表支持。發放禮金金額為65～79歲者500元、有1萬1379人受惠，80～99歲者3000元、有4081人受惠，100歲以上人瑞為1萬2000元、有11人受惠。

市公所表示，百歲人瑞將由市長邱鎮軍親自到府發放，8月以後，逐月發放。

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