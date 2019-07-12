學霸小六就會寫食譜 捨雄中選最愛的興趣

2019-07-12 13:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今天是高中職免試入學報到日，5位可上雄中、雄女的高材生選擇中山工商，其中許耕閩國中會考成績34點（滿分35點），卻選擇了餐飲科。他小六就會寫食譜，連料理高手的阿嬤都誇讚比坊間賣的還好吃。

中山工商校長林昭億表示，5位國中會考成績34點至29點，可上雄中、雄女的學生報到，4位選讀普通科，許耕閩出人意表的選擇餐飲管理科，令人好奇不已。

許耕閩跟雙胞胎弟弟今年從鳳西國中畢業，弟弟選擇鳳山高中，從小就愛動手學廚藝的他，則到中山工商拜師學藝，目標設定考取國立高雄餐旅大學，為闖蕩廚藝界累績資本。

許耕閩的父母親都在教育界，他從小就參與各種營隊活動，安親班採多元學習，小六就會自己寫食譜，牛腩燴飯、白醬燉飯都難不倒他，曾自己做春捲皮，連料理高手的阿嬤都誇讚。許耕閩腦中蘊藏創意，曾把小朋友最不愛吃的茄子，裹上蛋液淋上自調醬油，讓小朋友吃得津津有味。

膚色黝黑的許耕閩，功課好又富運動細胞，籃球、足球、排球、躲避球都擅長，小三時參加樂樂足球還獲得全國第3名。許耕閩可獲60萬元獎學金，他一半孝敬父母，另一半留著上大學當零用金。

邱安妤會考32點，英文、數學滿分，鳳山國中全校排名前10，選擇讀中山工商就是希望3年後以繁星計畫第一志願政大法律系，未來當法官維護司法正義，懲奸除惡。

邱安妤的父母親都當教師，她不希望高中3年都在補習班度過，最後一刻放棄雄女，選擇有課後輔導的中山工商普通科數理自強班。

邱安妤小時候不愛讀書，在小三時愛上一只手錶，父親祭出好成績當誘因，果然衝到全班第3名圓夢，從此就愛上學習的成就感，且多才多藝，女孩子少見的獨輪車、法式滾球運動，她樣樣精通，還考取鋼琴六級檢定及劍橋國際英語認證中級。

林昭億不諱言指出，過去會棄雄中、雄女而選擇該校的原因，多數是衝著高額入學獎學金而來，大學繁星計畫實施後，近幾年錄取台政清交等名校人數激增，情況漸有轉變。

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