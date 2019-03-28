中山工商成國軍人才庫 軍方贈UH-1H通用直升機典藏

2019-03-28 19:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商每年有逾5百位畢業生加入國軍行列，國防部為感謝提供「人才庫」，今天由戰略顧問蒲澤春上將代表贈送退役UH-1H通用直升機給學校典藏。

蒲澤春到校贈機，陸軍步兵訓練指揮部體幹班也到場表演戰技操演，國防部三軍人型公仔募兵娃娃舞，相當吸睛，陸軍航空特戰指揮部、兩棲偵搜大隊等36個單位到校設攤招募人才，校方則以在校近8千學生唱歌答數回應，美容科特色招生班學生持不織布，拼成一面活動大國旗。

蒲澤春表示，中山工商每年有5至7百位畢業生加入國軍行列，對募兵大有助益，這架UH-1H通用直升機在台服役近50年，去年全數解除戰備任務，曾援贈瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯、布吉納法索等友邦。

校長林昭億表示，早在2001年2月國軍就曾送一架F-5E戰鬥機給校方，這次再贈直升機，不僅具教學用途，更具紀念意義。該校與國防部合作成立「國防培育專班」，鼓勵報考軍事學校正期班、國軍士官二專班及志願士兵，曾兩度榮獲全民國防教育傑出團體貢獻獎。

中山工商教官程亮卅年前曾駕駛同款直升機，有2500小時飛行經歷，令他印象最深刻的是921大地震，他人在新社營區也變成受災戶，但為了拯救受困災民，他與同僚駐守災區半個多月，補給物資及載送受傷人員，看到UH-1H退役進駐校園，相當興奮。

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