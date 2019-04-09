中山工商空手道隊奪佳績 將拚全中運再戰國際賽

2019-04-09 16:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商去年9月甫成立空手道隊，今年奪下高雄市主委盃空手道錦標賽4金3銀1銅，選手秣馬厲兵迎戰4月底的全中運，隨後將代表台灣遠征香港、馬來西亞和匈牙利，為國爭光。

校長林昭億指出，6位獲獎選手4女2男，黃昱儒、顏英倫、陳佳慧、王凡杰、林冠宏及陳佩嫆，由教練張赫麟、顏成業及高雄市體育會空手道委員會主委陳淑純負責訓練與後勤協助，將士用命。

張赫麟是空手道國家A級教練，年紀輕輕就到小港鳳林國中授課，門下很多出自隔代教養、新移民、低收入家庭，但他無私付出，感動很多學子改變，走回正途。

張赫麟為了門生常常入不敷出，陳淑純自掏腰包聘請專業運動營養師為選手們諮詢，陳淑純期盼選手代表學校也代表高雄市，為國爭光。

黃昱儒從小學業成績優秀，4月底將赴馬來西亞參加亞洲青少年空手道錦標賽，5月將前往香港參加東亞青少年空手道錦標賽。王凡杰月底將至馬來西亞參加亞洲青少年空手道錦標賽少年男子組，他原想練田徑，怕曬黑才選空手道，屬天才型選手，很被看好。

顏英倫的父母親都是空手道教練，她從5歲就開始練空手道，起先非常抗拒，但在小學5年級初次比賽就奪金，讓她從此信心大增，月底也將至馬來西亞參加亞洲青少年空手道錦標賽少年女子組。苦練型的陳佳慧，國三便拿到全中運冠軍，6月將前往匈牙利參加世界中學技擊類錦標賽。

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