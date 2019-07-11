Google即時鏡頭翻譯擴及百種語言 特定組合錯誤率少85％

2019-07-11 11:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕Google即時鏡頭翻譯再升級，打破原本只能以英文互譯的侷限，現在可以翻譯88種原文翻譯成100多種語言，並加入最新神經機器翻譯技術，在特定語言組合中，能將錯誤率減少到55到85％。

Google翻譯行動版應用程式的即時鏡頭翻譯功能，讓使用者只要將相機鏡頭對準要翻譯的文字，就能轉換成慣用語言。

Google官方今天表示，即時鏡頭翻譯這次新增超過60種語言，新加入的語言包括阿拉伯文、印度文、馬來文、泰文、越南文等，目前共支援的88種語言，過去使用者只能在英文和其他語言之間進行互譯，但現在支援超過100多種語言，使用者可以將阿拉伯文翻譯成法文，或將日文翻譯成中文等等。

此外，還新增自動偵測功能，Google指出，以前在國外旅遊時，使用即時鏡頭翻譯功能的首要挑戰是判斷待翻譯文字的語言，新版應用程式可以解決這樣的問題，現在使用者可以選擇「偵測語言」做為原文語言，Google 翻譯應用程式將會自動偵測語言並進行翻譯。

最新的神經機器翻譯 （Neural Machine Translation，NMT） 技術現在首次內建於即時鏡頭翻譯功能中，Google表示，讓翻譯結果更準確、更自然，除了在特定語言組合中能將錯誤率減少到55到85％，使用者還可以在應用程式中下載大部分的語言套件，安裝語言套件後，即使裝置沒有網際網路連線，仍可隨時溝通無礙，若將裝置連上網路，使用者則能享受更高品質的翻譯結果。

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