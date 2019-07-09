「百年一遇」龍捲風 災民嘆5000元慰助金太少

2019-07-09 23:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣上週發生致災性龍捲風，造成林邊、南州兩鄉數百戶民居輕重不等的財損，不過，日前災後受災申報說明會中，除說明符合規定的受災救助金外，屏東縣政府還採罕見的慰助金慰問，但天災「百年一遇」，每戶才慰問5000元，引發居民不滿，要求應以專案或特案進行補助。

7月1日的龍捲風於林邊鎮安村生成後一路往東北的南州萬華村橫掃，數百戶民居、上百公頃農地受損，本週陸續對居民進行如何提報災損的說明會，會中也說明將「專案」另外再發放慰助金5000元，但居民認為現行法規「災害救助金核發」的門檻在龍捲風災中很難達到，慰助金又「太少」，認為應該再以龍捲風的特案來補助。

「龍捲風把屋頂捲走才下雨，東西全淋壞！」，居民指出，龍捲風破壞性更甚颱風，捲力的不是門、窗飛走，甚至連鐵皮都能被捲走，而之後開始下雨，傢私全淋雨，有的則是車被鐵皮撞破玻璃刮傷車體，甚至被牆壁倒塌壓住。鄉代劉美吟說，龍捲風災近百年才遇見一次，也突顯現行規定有不足之處。

屏縣府社會處回應，受災戶須提報災情給鄉公所，目前仍僅個位數的民宅達「災害救助金核發」門檻，呼籲民眾盡速提報；至於慰助金部分，澄清以往如八八風災等，是因大規模天災成立專案得以接受民眾捐款並專款專用發放慰問性質的現金，一般颱風也沒有居民財損的補貼的前例。

社會處強調，本次龍捲風災因規模未達成立專案的標準，尚無法勸募，但為撫慰居民，仍採專案方式，發放以往社會大眾捐助給縣府且未指定目的之善款給居民。

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