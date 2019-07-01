罕見致災龍捲風！貨車捲倒近萬戶停電 屏東2人送醫

2019-07-01 18:53

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東沿海今天下午因為對流旺盛，今天驚傳陸上型龍捲風，據傳不只是橫掃一遍就過，該龍捲風肆虐南州鄉及林邊鄉的民宅及車輛，恐怖情節宛如電影，南州鄉1名阿嬤是直呼「活了70幾年沒看過這麼可怕的風」。

恆春氣象站經過影片判讀，雖然無法看到漏斗雲的底部，但從漏斗逐漸伸出，並在陸地造成強大破壞，推測就是罕見的陸上型龍捲風，該氣象站提醒，接下來的氣候從熱低壓轉為低壓帶，促成龍捲風的機率變小，但仍具備相當的條件，要請民眾慎防。

1名在大鵬灣遠觀直擊龍捲風生成的陳姓民眾指出，在龍捲風之前，上方就有一大片烏雲開始盤旋，而週遭則是不斷閃電、打雷，但就這樣「僵持」了將近半個小時都沒下雨，天空烏壓壓一片非常可怕，接著他就開始目睹該片烏雲開始加速盤旋，龍捲風的漏斗也開始往地上伸出，而蓄積的能量瞬間釋放，開始下大雨吹大風，接著他就只好躲進屋內。

南州萬華村1名阿嬤指出，這個風先是往北掃，接著又再往南掃，南州萬華等於被肆虐兩次，災情慘重，「從來沒看過這麼嚴重的！」。

由於龍捲風把許多戶的鐵皮全部捲起後再四處亂吹，甚至有鐵皮屋帶著鐵皮樑柱飛了上百公尺，沒有成為「血滴子」傷到人，已是這場不幸中的大幸，但不少電線遭鐵皮割斷或掉落，台電立刻派出工程人員搶修，整個南州萬華村沿路全是盆栽、雜物及鐵皮，遭肆虐一片狼籍。

台17線林邊磘仔口橋路段則是有貨車直接遭龍捲風吹翻，還有人停在路邊卻被倒下的路牌桿擊中，車子動彈不得，短短不到10分鐘，災情卻是十分慘烈。

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