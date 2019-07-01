林邊龍捲風停電達7468戶 台電：今晚可全部搶通

2019-07-01 18:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕今天下午3點多屏東縣東港鎮、林邊鄉、南州鄉發生龍捲風災害，造成許多電桿傾倒及電線斷落，最高停電達7468戶，經台電屏東區處緊急搶修，至傍晚6點仍有2172戶停電，預計在今晚可以全數搶通恢復供電。

台電屏東區處緊急應變中心表示，這次龍捲風共造成斷線6條、電桿傾斜1桿、外物碰觸21處，最高停電7468戶，經轉供後到傍晚6點仍有停電2172戶，剩餘幹線用戶預計晚上9點完成搶修，另外高壓分歧線及零星低壓用戶約晚上11點可全部完成搶修。

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