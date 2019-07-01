狂風又暴雨！ 屏東南州、林邊疑現龍捲風

2019-07-01 16:48

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣南邊水氣旺盛，又受到熱低壓影響，剛剛屏東沿海就颳起狂風暴雨，更被人直擊疑似有漏斗雲產生，天氣異象重創林邊、南州鄉。

林邊鎮安代天宮今天就有人直播疑似龍捲風的形成，在一陣大雨後，廟埕開始風掃落葉，隨後開始被捲飛，由於風勢太大，拍攝者也不敢留在屋外，急忙跑進屋內，接著只見摩托車都無法抵擋捲力而倒在地上。還有人抱著廟柱怕被捲走，非常可怕。

南州鄉萬華村的狀況也相當驚悚，多間鐵皮屋的鐵皮屋頭遭掀起，連遮雨棚都擋不住風勢，整個倒塌。

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