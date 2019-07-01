身處風暴嚇死人了！林邊蓮霧園目睹龍捲風摧毀農作

2019-07-01 18:40

〔記者李立法／屏東報導〕身處風暴中真的嚇死人了！高雄農改場研究人員今天下午到林邊鄉蓮霧園輔導果農，結果碰上龍捲風襲擊果園，大家躲在工寮內目睹狂風摧毀農作，差點連工寮也被掀起，眾人慶幸逃過一劫，親眼見識到龍捲風的可怕。

高雄農改場人員透過手機記錄下龍捲風狂掃果園的可怕影像，工寮內的生產農具及機車差一點被狂風捲走，眾人飽受驚嚇，龍捲風來得快去得也快，所經之處，造成林邊鄉果園滿目瘡痍，農民損失慘重。

南二高林邊段車行速度緩慢，龍捲風將平地捲起的雜物砸向高速公路，駕駛人紛紛閃避，險象環生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法