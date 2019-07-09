發送全國警示訊息一次千萬？ 疾管署澄清：完全免費

2019-07-09 14:05

〔記者林惠琴／台北報導〕今天近中午12時左右，許多民眾不約而同收到登革熱疫情警示訊息，但內容卻僅提及台南市開山里的疫情，讓不少人摸不著頭緒。衛福部疾管署強調，是系統出問題而發送全國，但對於有媒體報導全國發送一次要價1千萬，則澄清並無此事，強調屬於細胞廣播技術而非計價簡訊，因此免費。

不少民眾收到警訊通知，內容屬於疫情警示，「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器巡查，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受NS1快篩。台南市政府、疾管署關心您」。

疾管署副署長莊人祥表示，媒體報導全國發送一次要價1千萬，可能有些誤解，因為此屬於細胞廣播技術而非計價簡訊，主要在緊急狀況時發送，不用另外支付款項。

疾管署也強調，針對傳染病發佈細胞廣播原則為當地發生登革熱本土群聚疫情，或是風災後有發生相關傳染病的風險，認為有必要提醒民眾，採取防治措施時，經與地方政府討論後，決定發送地區範圍及時間後再行發送；過去該署也曾經針對特定里別發布登革熱本土疫情訊息，提醒民眾注意。

疾管署強調，此次因為細胞廣播系統問題，導致全國民眾均收到該訊息，造成不便，在此致歉，有關系統刻正進行除錯中，除錯未完成前，不再發送細胞廣播警訊。

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