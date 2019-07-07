冒險救災獲肯定 山海屯救援協會獲捐器材車

2019-07-07 21:46

〔記者陳建志／台中報導〕「大家往家裡躲時，他們往災害現場衝，當然要相挺！」台中市山海屯救援協會成立近20年，只要有災害意外發生總是上山下海救人，不過協會所有的一輛器材車過於老舊，影響救災效率，昇揚金屬公司等民間企業和團體得知，捐增了200多萬，添購1輛全新的器材車，以及一批充電式電動工具、水下遙控攝影機等裝備，今天舉行捐贈儀式，救難人員都很開心有更安全的裝備，讓大家出勤更沒有後顧之憂。

台中市山海屯救援協會總隊長謝正文表示，協會2000年成立，目前有來自各行各業的48位隊員，平常每星期四晚上都會固定訓練，協助全國各地參與救災，因之前使用的器材車創會時就有，且還是中古車，因過於老舊跑不快，2016年2月出勤參與台南大地震救災時，還因車子跑不動，所有隊員半路等它，影響救災效率。

山海屯救援協會理事長賴文清今天表示，在社會善心企業、民眾贊助下，這次募集到200多萬，添購1輛全新的器材車，不但承載的重量比較重，裡面經過改裝，可以裝載電鋸、氧氣瓶、發電機等各式救難設備，將讓隊員出勤更迅速安全。

今天舉行捐贈儀式，包括消防署副署長蕭煥章、消防局長曾進財、三大隊義消大隊長余文欽、山海屯救援協會理事長賴文清、總隊長謝正文等人都出席。

捐贈的昇揚金屬公司董事長張明吉表示，從經營東南幼兒園的表妹口中得知救援協會需要1台器材車後，因肯定他們平時犧牲奉獻參與救災，尤其當「大家往家裡躲時，他們卻往災害現場衝」，這種精神真的讓人敬佩，因此二話不說，邀集大里瑞城百姓公慈善功德會與相關企業捐贈60萬元，允諾未來若其他救援器材有需要更新，也願意持續捐贈。

謝正文總隊長並說，這次還添購水下遙控攝影機、充電式電鋸、破壞器材等工具，加上去年底台中市聖羅蘭國際同濟會捐贈的2艘橡皮艇，裝備性能的提升，將讓隊員救災更順利、安全，對於善心企業和民眾的支持表示感謝。

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