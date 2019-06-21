四川搜救犬剛離開災區 當地開始撲殺浪浪

2019-06-21 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川宜賓市17日深夜發生規模6.0地震，震源深度僅16公里，截至20日下午4時，已知有13人死亡，226人受傷；有多名網友在微博爆料，四川的執法大隊在搜救犬離開後不久，開始在市內全面撲殺流浪犬。

中國四川自17日發生大地震後餘震不斷，造成百人傷亡，宜賓市的搜救犬「大懵」和「巴庫」連夜奮戰32小時，中間只休息5小時，一度累癱倒在地上直喘氣。今（21）日傳出，四川宜賓市開始撲殺流浪犬，有些狗被活活打死；其中1名中國網友直批「四川宜賓城市管理聯合執法支隊象鼻街道大隊，你們的心是肉長的嗎？」、「地震搜救犬剛剛趕撲現場搜救埋在廢墟中的人們，你們後面全面滅絕人性的棒殺流浪狗」。也有人指出，其中部分狗狗並非流浪犬，原本有人飼養，是地震後逃出來的。

中國網友對此意見不一，有人表示「流浪狗為什麼要跟搜救犬扯在一起？」、「是為了防疫嗎？」、「如果不捕殺造成疫情你負責？在城市流浪咬傷兒童你們負責？」；也有人表示「就算是防疫，也拜託用人道一點的方式吧」、「牠們也是災難的受害者，剛剛經歷完地震一劫，以為活下來結果又被活活打死」、「災後自然會有流浪狗，都是家養的，需要這樣一桿子打死！？」

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