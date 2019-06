四川深夜連震釀11死122傷 多處建物倒塌

2019-06-18 07:47

〔即時新聞/綜合報導〕中國四川宜賓市昨晚間發生規模6.0地震,之後又連續發生至少4起餘震,據中媒最新消息指出,目前已知有至少11死122人傷,當地救難部隊正持續搜救,在梅硐鎮、雙河鎮等處均傳出有建物倒塌。

四川省宜賓市長寧縣附近於昨晚10點55分發生震源深度僅16公里的淺層地震,美國地質調查局指該次地震為芮氏規模5.8,中國地震台則指是規模6.0地震,據指在深夜11點36分的規模5.1餘震前,也曾陸續3起餘震,到了今日凌晨零時29分又發生規模4.1、深僅10公里的餘震,有當地民眾在微博指,主震震感相當強烈,且持續搖晃至少30秒,不少人都被嚇到逃出屋外。

據悉,包含成都、樂山、重慶、貴陽等地民眾均感震動,這一波地震也在當地造成許多災情,據今上午最新消息,目前已知地震造成11人死亡(包含長寧縣8人)、122人受傷,其中包含18人重傷,當地救難部隊目前仍在持續搜救。

相關報導指出,包含雙河和珙縣均傳出有人遭埋,在雙河鎮有多處房屋倒塌,梅硐鎮也有一間賓館垮塌,宜賓竹海至雙河公路有4處邊坡崩塌,僅能單線通行。

針對網傳可能還會發生更大規模地震,四川省地震預報研究中心則回應稱,地震位置是在相對穩定的華南坂塊,無發生更大餘震可能性。

