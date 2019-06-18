四川深夜連震釀11死122傷 多處建物倒塌

2019-06-18 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川宜賓市昨晚間發生規模6.0地震，之後又連續發生至少4起餘震，據中媒最新消息指出，目前已知有至少11死122人傷，當地救難部隊正持續搜救，在梅硐鎮、雙河鎮等處均傳出有建物倒塌。

四川省宜賓市長寧縣附近於昨晚10點55分發生震源深度僅16公里的淺層地震，美國地質調查局指該次地震為芮氏規模5.8，中國地震台則指是規模6.0地震，據指在深夜11點36分的規模5.1餘震前，也曾陸續3起餘震，到了今日凌晨零時29分又發生規模4.1、深僅10公里的餘震，有當地民眾在微博指，主震震感相當強烈，且持續搖晃至少30秒，不少人都被嚇到逃出屋外。

據悉，包含成都、樂山、重慶、貴陽等地民眾均感震動，這一波地震也在當地造成許多災情，據今上午最新消息，目前已知地震造成11人死亡（包含長寧縣8人）、122人受傷，其中包含18人重傷，當地救難部隊目前仍在持續搜救。

相關報導指出，包含雙河和珙縣均傳出有人遭埋，在雙河鎮有多處房屋倒塌，梅硐鎮也有一間賓館垮塌，宜賓竹海至雙河公路有4處邊坡崩塌，僅能單線通行。

針對網傳可能還會發生更大規模地震，四川省地震預報研究中心則回應稱，地震位置是在相對穩定的華南坂塊，無發生更大餘震可能性。

6.0-magnitude #earthquake rattled Yibin City in #Sichuan, #China. No casualties reported yet @XHNews pic.twitter.com/sn992fDYpt — China ???????? （@ChinaDigitalBiz） 2019年6月17日

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