四川自貢地震頻繁嚇壞市民 官方宣布停止開採頁岩氣

2019-02-25 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省自貢市天然氣資源豐富，然而24、25日連兩日發生3次4級以上的地震。居民懷疑地震頻繁與當地開採頁岩氣有關，上街示威抗議。榮縣當局今（25）日下午宣布，即日起停止開採頁岩氣。

綜合媒體報導，四川省自貢市榮縣最新的一次地震，發生在25日下午13時15分，震度為4.9級，震源深度僅5公里，造成2人死亡。由於震源深度淺，加上從今年開始小震不斷，讓當地居民十分驚恐，認為政府開採頁岩氣後，地震次數較以往頻繁許多，逾千位民眾上街抗議，和官員爆發衝突。

根據Youtube及Twitter流出的影片，民眾除了拉起抗議的紅布條，還推倒政府大樓外的鐵閘門，官員用喇叭試圖向抗議民眾解釋，場面相當混亂。事後有消息人士透露，之前民眾已為開採頁岩氣一事陳情多次，但政府置之不理，直到今日才肯放軟姿態，宣布全面中止開採作業。

另外，四川省地震局專家澄清，尚未確定此次地震是否與工業開採有關，他推測應是地質構造問題，仍待進一步查證；不過根據重慶和國際研究，部分學者認為，理論上開採頁岩氣的確是極有可能誘發地震的。

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