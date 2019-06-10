整合消防與警察通報系統 竹市1秒救災通報上線了

2019-06-10 18:58

［記者洪美秀／新竹報導］科技救災1秒通報上線了！新竹市119派遣系統與110派遣系統功能正式啟用，過去消防局及警察局過使用的傳統電話通報方式已成歷史，現在只要接獲報案，在系統內透過一個按鈕，就可將報案人姓名、案發地點及現場情況傳送到對方派遣系統上，30秒的通報時間縮短為1秒，不管是派遣警車、救護車、消防車都會即時，將掌握黃金搶救時間。

消防局表示，竹市消防局出勤速度已是國際級的救災時效，此次更與警察局合作，投入擴充「119介接110」功能，將30秒通報時間縮短為1秒，包括派遣警車、救護車或消防車，也都會整合出勤。

消防局表示，竹市是全國第4個完成建置介接系統功能的縣市，以往消防局跟警察局要相互通報時，都是以傳統電話方式通知，聯絡回報時間不僅較長，且以口語溝通，易受到口音相近路名、數字的混淆，如民主路跟民族路，現在藉電腦軟體傳遞更精準完整資訊，讓救災及救護派遣的速度大幅縮短，也能掌握黃金搶救時間。

在第一線進行救災工作的消防局派遣科隊員傅紹榮表示，自從介接功能啟用後，各項案件都能快速通報警察局，比起過去，不僅速度快，也不需要口頭上再三確認或弄錯地址。

消防局表示，火災、溺水、精神疾病救護、交通事故等案件，119或110受理後必須相互通報，每天約有15件案件需通報，以往每件耗費時間超過30秒以上，而現今只要一個按鈕，即可將報案人姓名、電話、案件類別、案發地點及現場情況傳送到對方的派遣系統上，每天可節省450秒以上派遣時間，1年可省下16萬4250秒，可有效提升派遣效率。

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