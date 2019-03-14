竹縣「科技防救災」 與經緯航太、究心公益簽合作備忘錄

2019-03-14 22:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕地震或是偏遠山區發生土石流、交通中斷，若能利用無人飛行載具蒐集即時災情，將可儘速掌握災情狀況，大大幫助防救災。新竹縣政府今天與經緯航太和究心公益兩家科技公司簽訂合作備忘錄，未來萬一發生災情，能落實將科技技術應用於防救災，將傷害降到最低。

這項防救災合作備忘錄，今天下午在消防局會議室，由縣長楊文科與經緯航太副總經理張瑞隆、究心公益執行長莊國煜分別簽訂，這也是兩家科技公司首度與地方政府簽約合作。

楊文科說，縣內具第一類活動斷層（新城斷層）及第二類活動斷層（新竹斷層及湖口斷層），加上尖石、五峰等偏遠山區，常因強降雨或颱風造成土石流、路段崩塌或交通中斷等情形，因此縣府與企業力量連結，希望強化本縣的防災韌性。

其中，經緯航太科技為無人飛行載具的民間業者，曾參與協助高雄氣爆、台南及花蓮0206地震空拍作業，目前也是國家災害防救科技中心合作的對象。在災害發生地有限空間與地形下，如能利用無人飛行載具進行即時災情蒐集，可讓指揮官儘速掌握災情狀況，對於防救災上將有相當大的助益。

未來，縣府各災害權管局處，如有災害發生或需事前進行勘查作業，也可提供協助。

究心公益科技則是2014年由工研院支持成立，是以資通訊軟體開發為核心的災情查報及資通訊彙整分析的民間業者，除了協助中央及國內外相關災情查報分析，也曾參與竹縣2018年921國家防災日國際公私協作災損勘查演習，結合群眾智慧、網路通訊、究平安手機APP與高解析度衛星圖資等，快速評估災害損失，提供災害緊急應變決策參考。

楊文科說，期許透過這次簽署，使防災人員於災害發生時，能迅速綜合掌握防減災資訊及評估各地區的風險，進行防災決策，落實將科技技術應用於防災，達到新竹縣「文化、科技、智慧城」的目標。

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