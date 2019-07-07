用原木、葉子打造復古相機 台泰設計特展即起至7/29

2019-07-07 12:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年台泰設計交流特展即起至7月29日期間，在松山文創園區登場，以「材料進行式Material in Motion」為主題，挑戰以工藝與科技打破跨界的距離感，其中作品《REC: a camera beyond cameras 相機超越相機》，以泰國當地原木、樹葉、編織與紡織工藝媒材，開發設計環保的相機外殼，配置台灣出品的1300萬像素鏡頭，兼具縮時與復古錄影的功能，造型可愛吸睛。

2017年台北市文化基金會與泰國創意經濟促進局簽署合作備忘錄，開啟兩國在文創產業與創意人才交流合作契機。去年首度舉辦台泰設計交流展，今年更擴大以「共創」進行產品研發製造銷售。

日前在台泰交流特展開幕記者會上，松山文創園區總監陳玉秀表示：「2019年以『材料進行式Material in Motion』為題，預期的不單單只是一件新的產品產出，或單純材質的試驗及運用，而是藉由彼此的交流，讓台泰合作設計持續處在『in motion』的狀態，未來開拓更多的合作可能性，讓產品的創意端、市場端無縫接軌，同時創造產值與價值。」

泰國創意經濟促進局商業發展技術長Ms. Wassida Watanakuchai也強調：「2年來，台泰設計師透過材質複合設計與跨界創意實驗，結合雙方優勢創造無限可能性，我們非常期待第3年產出更多令人驚豔的作品！」

此次展場中由動力裝置為開端，呈現設計師們從初期設計發想，媒材試驗到共創產品的研發過程。作品《5+5》以陶瓷結合刺繡實驗，雙方經過3個月3D列印及傳統電窯燒製，成功測試並研發出創新陶繡媒材。

作品《REC: a camera beyond cameras 相機超越相機》，以泰國當地原木、樹葉、編織與紡織工藝媒材，開發設計環保的相機外殼，相機功能升級成1300萬像素，採用台灣大立光鏡頭，兼具縮時與復古錄影的功能。

松菸表示，預計10月帶著研發商品前進「2019曼谷國際禮品暨居家用品展」中正式亮相，除現場將限量販售，未來也將在台、泰同步開賣，不過售價、產量都還在研議中。

「材料進行式Material in Motion」展場中由動力裝置呈現了設計師們從初期設計發想，媒材試驗到共創產品的研發過程。（松山文創園區提供）

作品《REC a camera beyond cameras 相機超越相機》以泰國當地媒材，開發設計環保的相機外殼，並且兼具縮時與復古錄影的功能。（松山文創園區提供）

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