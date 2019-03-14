遠雄巨蛋因松菸煙囪傾斜挨罰 今逆轉勝訴免罰

2019-03-14 23:13

〔記者楊國文／台北報導〕遠雄集團旗下遠雄巨蛋興建大巨蛋時，因松山菸廠煙囪發生傾斜問題，被指施工不當，遭台北市環保局依環評法裁罰150萬元，並命負責人參加環境講習8小時，遠雄巨蛋不服，提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院2年前遠雄敗訴，最高行政法院今改判遠雄勝訴，撤銷原判決環境講習及罰鍰部分，全案確定。

大巨蛋自2011年開工後，疑似造成緊鄰的松山菸廠古蹟部分區域出現龜裂、下陷，鍋爐房的煙囪也明顯傾斜，北市府環保局認為遠雄未依公告的環說書古蹟維護計畫確實執行停工，並進行適當的緊急應變措施，已違反還環評法第十七規定。

不過，北市府環保局認為，審酌當時工程進度不宜貿然停工，而於2015年3月裁罰最重的上限150萬元，並限期在2015年4月7日前提出緊急改善補強計畫，且依環境教育法第23條第2款，要求負責人即趙藤雄參加環境講習8小時。遠雄不服，提起訴願被駁回後，提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理後，前年8月判市府勝訴。遠雄不服，提起上訴。最高行政法院認為，北市府為何裁罰最上限的150萬罰鍰，未盡說明義務，已違反環評法裁量基準，今廢棄原判決關於環境講習及罰鍰確定。

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