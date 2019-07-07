環保酵素再現神奇 南投「九曲橋」優養化有解

2019-07-07 10:35

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉麒麟潭在官民齊心祭出「環保酵素法」，大幅改善潭水優養化問題後，最近又以同樣方法，鎖定另1個觀光景點「九曲橋」，以平均2天倒入溪水約500公升的酵素量，短短半個月來，不但臭味消散，連帶水質也變得清澈許多，再次讓人看到環保酵素的神奇效果﹗

大水堀休閒農業促進會理事長陳清吉、鄉民代表康峻瑜等人表示，因環保酵素淨化麒麟潭潭水的成果顯著，公所遂順應民意設置1座「環保酵素示範工廠」，作為蒐集全鄉13村廚餘等製作酵素原料的場所，且隨著民眾參與愈來愈踴躍，生產的酵素數量也愈來愈多，從每月最初的3噸不斷地提升到目前約7噸左右，以酵素整治居家環境，儼然已成鹿谷鄉民的全民運動。

「九曲橋」顧名思義因橋身彎彎曲曲而命名，位於麒麟潭上方，置身其中可將鹿谷好山好水盡收眼底，不過，因溪水同樣有優養化問題，以致水質漸變污濁，還不時飄散陣陣的惡臭味，嚴重影響居家品質及觀光發展，公所及大水堀休閒農業促進會等志工們，遂將該景點列為治理重點，並從6月25日起，志工們分工合作進行酵素製作、投水、取水、檢測等各項工作，結果發現水質真的變好又變美了。

據推動「環保酵素」聞名的醫師溫秀枝指出，「環保酵素」製作並不難，只要將黑糖、水及廚餘，依比例放入塑膠桶，並靜置約3個月便可發酵完成，但廚餘應以新鮮菜葉、果皮為主，不可選擇如魚蝦等具有腥味的素材，以免適得其反，並強調，環保酵素具有科學原理，溶解於水後，不但可分解澱粉、脂肪、蛋白質等醋酸基，且酵素裡頭所含的臭氧，還具有殺菌功能，也是水質優養化可獲淨化改善的重要關鍵。

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