嚇！湖北打開自來水「像綠茶」飄異味 20萬人受影響

2019-04-26 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北孝感安陸市的市民近日一打開水龍頭，自來水不但呈綠色，還發出刺鼻異味，由於情況已維持10幾天了，讓居民抱怨連連。

綜合媒體報導，自4月中旬開始，安陸市陸續有市民反映，在洗澡後起紅疹、發高燒，自來水呈綠色，還有難聞的腥味，至今都未改善，影響20萬人。

當地居民抱怨，「綠色自來水」害他們的衣服遭染色，盛過水的盆子還會留下黃綠色的沉澱物。最近也不敢去餐廳吃飯，只能買桶裝純淨水使用，超市販賣的桶裝水都已被搶購一空，還有人自嘲，這些自來水是「綠茶」。

當地官員26日表示，水呈綠色是因為解放山水庫的水中氮磷含量過高，以致水中藻類和細菌滋生而優養化，且近日溫度升高，使優養化情況更加嚴重。目前已調度備用水源，採取相關處置措施。

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