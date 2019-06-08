南投麒麟潭變美了！竟然是這招奏效

2019-06-08 08:10

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉農會及凍頂茶葉生產合作社春季茶賽頒獎暨展售會，今日熱鬧登場，吸引品茗族前來找「茶」過程中，莫不被周邊甫完成的麒麟潭半自動化「湧泉」吸引，原來這不是一般的水，而是「環保酵素」，且是公所及社區志工共同腦力激盪出來的創意，不但較過去傳統人工倒酵素改善潭水優養化問題，更加省時省力，同時也增添觀光發展的賣點！

麒麟潭面積約13公頃，係地方重要的觀光指標，惟長期以來，潭面綠油油的優養化奇景，不但衝擊觀光發展，也影響潭中生態，儘管公所、縣府等相關單位，曾斥資3、4000萬元經費，試圖以引水活化、環潭邊溝改善、洩洪清淤、放養魚苗等各種計畫進行改善，但成果十分有限，直至去年公所結合大水堀休閒農業促進會、永隆社區等志工們，以平均2週將「環保酵素」投入潭中1次的方式，潭水才愈來愈乾淨、清澈，也讓人看到「環保酵素」如魔術般神奇的一面。

大水堀休閒農業促進會理事長陳清吉、鄉民代表康峻瑜等人表示，公所深恐潭中水質淨化成果曇花一現，遂順應民意將公所位於麒麟潭畔閒置的辦公用地挪作「環保酵素示範工廠」以外，也與志工們在1週前完成半自動化的酵素灑水設備，且隨著抽水馬達力道大小，酵素於潭面上或呈煙花狀或噴射狀，讓人很難不多看一眼，儼然已成官民齊心維護麒麟潭生態及美景的重要指標。

公所說，雖然「環保酵素」製作不難，只要將黑糖、新鮮蔬果皮及清水，依比例放入塑膠桶，並靜置約3個月便可發酵完成，但酵素原料應以橘子、檸檬等帶有香氣的果皮為主，千萬不要選擇如魚蝦等具有腥味的素材，以免適得其反，在地方民眾配合下，短短半年來，酵素每月產量也從最初的3噸提升到7噸，因此，目前已計畫將水質淨化工作，從麒麟潭擴展到全鄉排水溝渠，共為提供民眾更優質的居家環境盡分心力。

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