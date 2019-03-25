埔里公所自製環保酵素淨溪惹議 環保局建議這麼做

2019-03-25 19:35

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮公所日前於市區兼具排水與觀光功能的杷城排洪道投放自製環保酵素，盼能改善淨化水質，但引起正、反意見論戰，反對民眾質疑此舉可能導致河川優養化等負面影響，縣府環保局則強調事涉河川生態環境，必須更加慎重，建議公所暫緩作業，該局可提供專業協助，待酵素成份分析、實驗測試等數據出爐再做不遲。

埔里鎮南安路杷城排洪道為市區重要排水系統，水岸景觀也具有觀光功能，已連續2年舉辦埔里水上燈會，但沿線長期有農業、家庭廢水排入，影響水質。

有熱心環保人士以蔬果皮發酵製作環保酵素，去年底選擇第三市場排水溝進行投放試驗，並於排水溝與杷城排洪道會流處的育英橋頭定期採水自行檢驗，發現溶氧量等數據提升，認為對水質及異味方面確有改善，公所也決定推廣，由清潔隊利用回收的蔬果皮製作環保酵素，本月21日正式在杷城排洪道投放，沒想到卻在網路引發論戰。

支持民眾認為酵素取自天然素材，可以淨化水質，但反對者更擔心可能影響河川整體生態，或是有優養化等負面效應，要求公所不要帶頭破壞生態環境，雙方爭論不休。

縣府環保局長方信雄則說，民眾自製環保酵素須使用大量蔬果廢棄物，站在垃圾減量立場絕對是好的，但要將酵素投入河川，涉及整體河川生態，仍必須謹慎，建議公所現階段暫停投放，環保局可協助進行酵素成份分析，也需要進一步取水進行測試，待有進一步檢測數據出爐後再做決定。

公所表示，將依環保局建議暫停投放作業，並尋求上級專業協助，至於全鎮各里、社區的環保酵素製作教學、推廣仍會持續推動，不受影響。

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