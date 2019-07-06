大崙山銀杏造林區步道崩壞 投縣：非縣府闢建鋼構步道

2019-07-06 11:17

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉避暑勝地「大崙山銀杏造林區」，暑假期間遊客是平時的2倍以上，惟景觀步道卻是「二二六六」，不但木製階梯鬆動，有的連扶手、棧板也都嚴重破損，嚴重危及遊客安全，不容縣府、公所等閒視之﹗

南投縣政府觀光處指出，目前鹿谷公所已在步道上懸掛「危險！遊客請勿進入」的警示牌，同時中央也已同意補助400萬元經費進行改善，因該造林區對外聯繫有2條步道，施工期間也不會影響民眾進出遊玩的權益。

不過，縣府強調，此次受損的是「木製」景觀步道，長約250公尺，係中央水保局10多年前闢建的，並非縣府2017年完工啟用的「鋼構」景觀步道，外界一度將2條步道搞混，還以為是縣府施工品質粗糙，才使得啟用約2年時間的步道就如此「二二六六」，這絕對是不正確的，也藉此說明以正視聽。

鹿谷鄉大崙山係全台罕見的「混農林業」示範區，種植銀杏面積約100公頃，且樹葉會隨季節變化，秋天由綠轉黃變成耀眼的金黃景觀，入冬後，葉片會逐漸掉落，最後樹身形同枯木，呈現蕭瑟之美，目前則與茶樹交織出一片翠綠的田野景觀，也代表炎炎夏日到來。

惟1992年栽種後，因管理權責從縣府移交國有財產署，一度還被認為有違水土保持與不符造林作物之虞，經縣府出面溝通協調後，茶樹與銀杏也才同時獲保存，更凸顯這片山林美景珍貴的一面。

縣府進一步表示，步道因位於戶外，長期風吹、日曬、雨淋情況下，木造景觀步道才會易腐朽、破損，未來也將改為鋼構，如此不但使用壽命更長，園區步道景觀也將更一致，目前已上網公開招標，若招標作業順利，該木質變鋼構的步道改善工程，可望在年底前完工。

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