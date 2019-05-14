迷路？天候？ 南投山區罕見湧現紫斑蝶

2019-05-14

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷鄉大崙山近日湧現成群紫斑蝶，過去該山區也有紫斑蝶現蹤，但不如此次數量多，猜測是因異常天候造成紫斑蝶不慎「迷路」，出現在大崙山。研究紫斑蝶的專家、義守大學教授趙仁方則認為，牠們並非迷路偏離蝶道的「蝶一代」，而是已蛹化而出、尋找適合棲地的「蝶二代」。

學者稱蝶二代找棲地 保育專家仍須探討

雲林縣林內鄉是紫斑蝶在南部避冬後，北返飛行的蝶道之一，南投縣竹山鎮鯉魚社區毗鄰雲林縣林內鄉，是紫斑蝶遷徙的路徑之一。社區民眾表示，今年迄今仍未見到紫斑蝶成群飛過，反倒是海拔一千三百公尺至一千五百公尺的鹿谷鄉大崙山出現大量紫斑蝶的蹤跡。

大崙山的林姓、康姓茶農都表示，今年頭一次看到那麼多的紫斑蝶在天空飛舞，惟大崙山與海拔一、二百公尺的竹山鎮鯉魚社區，有三十公里以上的距離，莫非是蝴蝶迷路？

義守大學教授趙仁方指出，從二○○七年研究觀察各樣斑蝶以來，發現暖化程度，與斑蝶提早北返飛行呈正比，推測大崙山的蝶群，是正尋覓棲地的「蝶二代」，該現象也曾於海拔標高三千三百多公尺的嘉明湖碰過。

農委會特有生物研究保育中心說，任何物種出現非常態性的變化，屬於暫時性或是長久性現象，須長期觀察及調查，日後會將大崙山蝶群現象列入研究重點，了解是「蝶一代」偏離蝶道，抑或是「蝶二代」尋覓棲地。

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