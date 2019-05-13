紫斑蝶群飛南投鹿谷大崙山 專家、茶農都驚呼奇怪！

2019-05-13 08:39

〔記者謝介裕／南投報導〕以銀杏林與茶樹交織形成特有田野美景的南投縣鹿谷鄉大崙山，近來突然湧現成群的紫斑蝶，茶農驚見這前所未見的蝶影奇景，莫不驚呼連連，內心也質疑是否因異常的天候，才造成紫斑蝶不慎「迷路」，進而偏離昔日由南往北的雲林縣林內鄉蝶道，出現在大崙山這個陌生環境。

雲林縣林內鄉係紫斑蝶南部避冬後，北返飛行的蝶道之一，多年來多半從高雄茂林開始，經過寶來、月世界、台南曾文水庫、嘉義關子嶺、茶山、達娜伊谷、石桌、雲林林內、彰化八卦山、台中大肚山再到苗栗竹南海邊，銜接成1條蝴蝶的高速公路。

由於南投縣竹山鎮鯉魚社區毗鄰雲林縣林內鄉，也成為紫斑蝶遷徙的路徑之一，惟社區民眾表示，往年3月底、4月初期間，經常可見紫斑蝶成群結隊翩翩飛舞的美景，今年迄今仍不復見，反倒是海拔1300公尺至1500公尺的鹿谷鄉大崙山，首度出現大量紫斑蝶的蹤跡，也難怪地方民眾疑惑又納悶地要問：「會不會是蝴蝶迷路？」

現年50多歲的大崙山林姓、康姓茶農表示，他們在大崙山種茶都已逾30年，真的是頭一遭看到一群又一群紫斑蝶在天空飛舞的景象，惟大崙山與海拔僅1、200公尺的鯉魚社區，尚有一段遙遠的距離，若蝶群真的是迷路，哪麼未免也偏離蝶道太遠。

國內研究紫斑蝶專家的義守大學教授趙仁方指出，台灣包括紫班蝶在內的各式各樣斑蝶，原先自每年10月起便會慢慢地由中北部往南飛行避冬，直到隔年3月春天到來，再成群結隊地飛往中北部，進行一生最重要的傳宗接代任務─「產卵」，不過，從2007年研究觀察以來，發現氣溫偏高的暖化現象愈來愈明顯，且與斑蝶提早北返飛行呈現正比之勢。

因此，趙仁方推測出現在大崙山的蝶群，並非迷路偏離蝶道的「蝶一代」，而是已蛹化而出且四處尋找適合棲地的「蝶二代」，該現象他也曾於研究斑蝶遷徙過程中，在素有「天使的眼淚」之稱，海拔標高3300多公尺的嘉明湖踫過，顯見「暖化」對自然生態影響之大，除了民眾要養成節能減碳的好習慣，如何降低對動植物界及民眾居家生活的衝擊，更是政府不可漠視的議題。

農委會特有生物研究保育中心說，任何物種出現非常態性的變化，是暫時性或是長久性？均有賴長期觀察及調查，日後也會將大崙山蝶群現象列入研究重點，屆時是「蝶一代」偏離蝶道？抑或是「蝶二代」尋覓棲地？便可望有更精確的答案。

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