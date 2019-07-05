郵輪婚禮好浪漫 30對新人登盛世公主完成終身大事

2019-07-05 19:31

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市30對新人今天登上「盛世公主號」郵輪，在市長林右昌主婚、慶安宮主委童永證婚、在場眾多貴賓及基隆山海美景的見證下，順利完成終身大事，號稱是今年最浪漫的公辦市民聯合婚禮。林右昌說，這不只是台灣首創，也可能是亞洲首次別出心裁的婚禮安排。

基隆聯合婚禮今年首度與公主遊輪合作，在盛世公主號上舉行「西洋宮廷風」奢華婚禮，5月23日開放登記，不到一個上午就秒殺額滿。今天新人們在郵輪上的海上天空步道、露天泳池畔等地拍婚紗，結為連理，搭配愛之傳的悠揚樂聲，讓新人及親友都沉醉在浪漫氛圍裡，幸福百分百。

林右昌說，基隆市未來會跟郵輪產業結合，打造幸福的產業鏈，不只是觀光郵輪或婚禮，像金婚、銀婚、鑽石婚都可以搭乘郵輪舉行，周邊相關的甜點、婚紗攝影等，都已經形成一個產業鏈，市府會繼續努力，讓基隆成為幸福甜蜜的城市。

市府表示，努力扶植在地產業的決心有目共睹，這次不少企業團體也都熱情響應，包括公主郵輪、基隆港務分公司、慶安宮、百威旅遊、長榮桂冠酒店、華帥海景飯店、熊米屋愛心烘培坊、泉利米香、法朶婚紗、翁曉瑜整體造型團隊等，分別贊助了5對免費及5對半價公主郵輪4日蜜月旅、豪華套房住宿、金鏟子、結婚書約、喜餅禮盒、掃地機器人等新婚賀禮，未來想結婚的新人們無論是拍婚紗、買喜餅、婚禮小物或是喜宴需求，甚至是選擇搭郵輪度蜜月等，全都可在基隆獲得滿足。

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